у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
Додано: Сер 10 кві, 2024 20:25
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:21
Шооо, може навпаки?!
ДО - звичайно НЕвключно, але ж часто дописують "включно"
а от ПО -- завжди включно, що можна і не дописувати
..Але у нас часто просто ігнорять оті "до" і по замовчанню "до" таки вважають, що включно.. Так і живемо
ПС. У Глобуса таки 10К буде нашару. Перевірено мульон разів )
Додано: Чет 11 кві, 2024 23:51
мсс код терминала будет видно при тестовой оплате картой GlobusPlus с нулевым лимитом на снятие ?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14
Так ходил уже. Говорю ж, бараны там одни. Не знаю, не ту анкету дали, потеряли, ещё что. Но факт остаётся фактом, что лимит по Глобус Плюс так и остался 400 тысяч.
Зацените ответ горячей линии, когда утверждал, что уже ходил заполнять анкету: мы вам лимит по Онлайн для выплат увеличили, а по Глобус Плюс - нет. Ну кто скажет, что не идиоты? Мало того, что они ж сами утверждают, что с Онлайн для выплат можно переводить сколько угодно, и что ж они тогда там увеличили, так ещё и какой травы надо накуриться, чтоб на основании одной и той же анкеты по одному счету увеличивать лимит, а по другому, что ли, решить, что недостоин? Просто рукалицо!
Говорят, идите ещё раз заполняйте. Нет слов, одни выражения. Такое ощущение, что банки только себя считают сильно занятыми, а клиентам просто заняться нечем, потому каждый день ждут, когда их в отделение позовут.
Как вам удалось с этой анкетой по мылу провернуть?
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