Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14

Amethyst написав: candidat написав: Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!! Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!! Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.

Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом

Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити миломПідписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази

Так ходил уже. Говорю ж, бараны там одни. Не знаю, не ту анкету дали, потеряли, ещё что. Но факт остаётся фактом, что лимит по Глобус Плюс так и остался 400 тысяч.Зацените ответ горячей линии, когда утверждал, что уже ходил заполнять анкету: мы вам лимит по Онлайн для выплат увеличили, а по Глобус Плюс - нет. Ну кто скажет, что не идиоты? Мало того, что они ж сами утверждают, что с Онлайн для выплат можно переводить сколько угодно, и что ж они тогда там увеличили, так ещё и какой травы надо накуриться, чтоб на основании одной и той же анкеты по одному счету увеличивать лимит, а по другому, что ли, решить, что недостоин? Просто рукалицо!Говорят, идите ещё раз заполняйте. Нет слов, одни выражения. Такое ощущение, что банки только себя считают сильно занятыми, а клиентам просто заняться нечем, потому каждый день ждут, когда их в отделение позовут.Как вам удалось с этой анкетой по мылу провернуть?