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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52

  a77 написав:я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:25

  candidat написав:Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?

Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:21

  24589 написав:
  candidat написав:Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?

Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно

Шооо, може навпаки?!
ДО - звичайно НЕвключно, але ж часто дописують "включно"
а от ПО -- завжди включно, що можна і не дописувати 8) :lol:
..Але у нас часто просто ігнорять оті "до" і по замовчанню "до" таки вважають, що включно.. Так і живемо 8) :lol:

ПС. У Глобуса таки 10К буде нашару. Перевірено мульон разів )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:53

Глобус долив КЛ по картці до 50К
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:51

мсс код терминала будет видно при тестовой оплате картой GlobusPlus с нулевым лимитом на снятие ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14

  Amethyst написав:
  candidat написав:Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.
Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом :)
Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази

Так ходил уже. Говорю ж, бараны там одни. Не знаю, не ту анкету дали, потеряли, ещё что. Но факт остаётся фактом, что лимит по Глобус Плюс так и остался 400 тысяч.
Зацените ответ горячей линии, когда утверждал, что уже ходил заполнять анкету: мы вам лимит по Онлайн для выплат увеличили, а по Глобус Плюс - нет. Ну кто скажет, что не идиоты? Мало того, что они ж сами утверждают, что с Онлайн для выплат можно переводить сколько угодно, и что ж они тогда там увеличили, так ещё и какой травы надо накуриться, чтоб на основании одной и той же анкеты по одному счету увеличивать лимит, а по другому, что ли, решить, что недостоин? Просто рукалицо!
Говорят, идите ещё раз заполняйте. Нет слов, одни выражения. Такое ощущение, что банки только себя считают сильно занятыми, а клиентам просто заняться нечем, потому каждый день ждут, когда их в отделение позовут.
Как вам удалось с этой анкетой по мылу провернуть?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:06

  Goodman написав:Глобус долив КЛ по картці до 50К

Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:50

Re: Банк Глобус

  la9 написав:Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?

нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:52

  Goodman написав:
  la9 написав:Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?

нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается

а з самого початку дали КЛ одразу?
novichok
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