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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52
a77 написав:
я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:25
candidat написав:
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:21
24589 написав: candidat написав:
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
Шооо, може навпаки?!
ДО - звичайно НЕвключно, але ж часто дописують "включно"
а от ПО -- завжди включно, що можна і не дописувати
..Але у нас часто просто ігнорять оті "до" і по замовчанню "до" таки вважають, що включно.. Так і живемо
ПС. У Глобуса таки 10К буде нашару. Перевірено мульон разів )
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Amethyst
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Додано: Чет 11 кві, 2024 08:53
Глобус долив КЛ по картці до 50К
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Goodman
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Додано: Чет 11 кві, 2024 23:51
мсс код терминала будет видно при тестовой оплате картой GlobusPlus с нулевым лимитом на снятие ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14
Amethyst написав: candidat написав:
Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.
Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом
Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази
Так ходил уже. Говорю ж, бараны там одни. Не знаю, не ту анкету дали, потеряли, ещё что. Но факт остаётся фактом, что лимит по Глобус Плюс так и остался 400 тысяч.
Зацените ответ горячей линии, когда утверждал, что уже ходил заполнять анкету: мы вам лимит по Онлайн для выплат увеличили, а по Глобус Плюс - нет. Ну кто скажет, что не идиоты? Мало того, что они ж сами утверждают, что с Онлайн для выплат можно переводить сколько угодно, и что ж они тогда там увеличили, так ещё и какой травы надо накуриться, чтоб на основании одной и той же анкеты по одному счету увеличивать лимит, а по другому, что ли, решить, что недостоин? Просто рукалицо!
Говорят, идите ещё раз заполняйте. Нет слов, одни выражения. Такое ощущение, что банки только себя считают сильно занятыми, а клиентам просто заняться нечем, потому каждый день ждут, когда их в отделение позовут.
Как вам удалось с этой анкетой по мылу провернуть?
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candidat
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:06
Goodman написав:
Глобус долив КЛ по картці до 50К
Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
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la9
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Додано: Суб 13 кві, 2024 21:50
la9 написав:
Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
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Goodman
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Додано: Суб 13 кві, 2024 21:52
Goodman написав: la9 написав:
Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
а з самого початку дали КЛ одразу?
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novichok
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:00
novichok написав:
а з самого початку дали КЛ одразу?
ні, дали тільки коли відкривав додаток для моб телефону.
і то не відразу......
я особо то і не просив. але коли пішли ЖИРНІ кешбеки - був вдячний.
=======
Це почалося з того часу. як під час ковіду Моно, Приват, Абанк понизили мені КЛ до 5к.
Понизилася кредитна нагрузка , тут і Глобус нарисуваввся.
В минулому році заходив на СПОРТ, то там з порогу налили 27к.
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Goodman
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