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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52

А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
la9
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 02.07.09
Подякував: 495 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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