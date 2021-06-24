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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14
Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18
Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22
Re: Банк Глобус
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