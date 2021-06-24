RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52

А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
la9
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 02.07.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14

  Goodman написав:
  la9 написав:Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?

нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
"каждый раз" - это через год?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18

  la9 написав:А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу


Только за свои. Хоть копейку с кредитных не даст взять на покупку.
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 78
З нами з: 01.07.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:"каждый раз" - это через год?

тут один добрий чоловік інсайди озвучував , то все по його інсайдам було.
видно планові хвилі йдуть покращення
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 23.11.14
Подякував: 755 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 158, 159, 160
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1595 971823
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 20:46
flysoulfly
Полтава-Банк 1 ... 6, 7, 8
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
71 19392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 20:29
flysoulfly
Піреус Банк МКБ 1 ... 34, 35, 36
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
357 226371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 19:39
Marica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.