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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
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la9
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14
Goodman написав: la9 написав:
Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
"каждый раз" - это через год?
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flysoulfly
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Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18
la9 написав:
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
Только за свои. Хоть копейку с кредитных не даст взять на покупку.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22
flysoulfly написав:
"каждый раз" - это через год?
тут один добрий чоловік інсайди озвучував , то все по його інсайдам було.
видно планові хвилі йдуть покращення
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Goodman
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:12
А в Глобусі наскільки суттєва прив'язка клієнта до відділення?
Чи як в Приваті - ніякої ролі не грає?
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Arbitr
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