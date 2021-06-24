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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52

А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
la9
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 02.07.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14

  Goodman написав:
  la9 написав:Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?

нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
"каждый раз" - это через год?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18

  la9 написав:А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу


Только за свои. Хоть копейку с кредитных не даст взять на покупку.
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 78
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:"каждый раз" - это через год?

тут один добрий чоловік інсайди озвучував , то все по його інсайдам було.
видно планові хвилі йдуть покращення
Goodman
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Повідомлень: 6497
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:12

А в Глобусі наскільки суттєва прив'язка клієнта до відділення?
Чи як в Приваті - ніякої ролі не грає?
Arbitr
 
Повідомлень: 271
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Подякував: 45 раз.
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  #<1 ... 119120121122
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