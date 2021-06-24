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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14
Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18
Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 18 кві, 2024 22:12
А в Глобусі наскільки суттєва прив'язка клієнта до відділення?
Чи як в Приваті - ніякої ролі не грає?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 06:32
В приложении указано, что в случае пополнения депозита по реквизитам счёт отправителя должен принадлежать владельцу депозита. В банке это подтвердили, мол, если от третьего лица, то вернётся обратно. Но не отрицали, что пополнение зачтётся, если Глобус не увидит, кто отправитель.
Минимум года три не пополнял здесь по реквизитам, но, помнится, несколько лет назад пополнял чужие депозиты в Глобусе со своих счетов в других банках, и наоборот, мои депозиты пополнялись с чужих счетов.
Кто-то пробовал в последнее время пополнить депозит в Глобусе переводом по реквизитам, так чтоб отправитель и владелец депозита были разные лица? Действительно Глобус возвращает?
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