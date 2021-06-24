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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:52
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
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la9
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:14
Goodman написав: la9 написав:
Вы просили увеличить?
Через сколько времени увеличили лимит после впервые установленного?
нет , не просил
автоматом наливают
как по программе - каждий раз лимит удваивается
"каждый раз" - это через год?
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flysoulfly
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Додано: Чет 18 кві, 2024 21:18
la9 написав:
А валюта за кредитные покупается здесь с комиссией 4%? Бо на этапе покупки аппка показывает как без комиссии. А в тарифах шота не нахожу
Только за свои. Хоть копейку с кредитных не даст взять на покупку.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Чет 18 кві, 2024 21:22
flysoulfly написав:
"каждый раз" - это через год?
тут один добрий чоловік інсайди озвучував , то все по його інсайдам було.
видно планові хвилі йдуть покращення
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Goodman
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:12
А в Глобусі наскільки суттєва прив'язка клієнта до відділення?
Чи як в Приваті - ніякої ролі не грає?
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Arbitr
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 06:32
В приложении указано, что в случае пополнения депозита по реквизитам счёт отправителя должен принадлежать владельцу депозита. В банке это подтвердили, мол, если от третьего лица, то вернётся обратно. Но не отрицали, что пополнение зачтётся, если Глобус не увидит, кто отправитель.
Минимум года три не пополнял здесь по реквизитам, но, помнится, несколько лет назад пополнял чужие депозиты в Глобусе со своих счетов в других банках, и наоборот, мои депозиты пополнялись с чужих счетов.
Кто-то пробовал в последнее время пополнить депозит в Глобусе переводом по реквизитам, так чтоб отправитель и владелец депозита были разные лица? Действительно Глобус возвращает?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:34
Goodman написав: flysoulfly написав:
"каждый раз" - это через год?
тут один добрий чоловік інсайди озвучував , то все по його інсайдам було.
видно планові хвилі йдуть покращення
Так, а что нужно делать по инсайдам, стоб налили нормально?
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la9
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