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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:55
la9 написав:
Скажите, а в последний день кредитку достаточно погасить, например, тянучкой или толкалкой, или уже только СЄПом?
краще тягнучкою або ж СЕПом.
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