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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:55

  la9 написав:Скажите, а в последний день кредитку достаточно погасить, например, тянучкой или толкалкой, или уже только СЄПом?
краще тягнучкою або ж СЕПом.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:05

Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 19.01.09
Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:16

  Alex_Yu написав:Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Це якраз фіча))
melkh
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Повідомлень: 964
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:55

  Alex_Yu написав:Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?

Фіча, тут пільгові періоди йдуть один з одним, а не паралельно, як у інших банках. Щоб почався новий пільговий період потрібно погасити усі витрати попереднього, тобто вивести картку у 0.
klug
 
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