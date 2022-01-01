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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:55

  la9 написав:Скажите, а в последний день кредитку достаточно погасить, например, тянучкой или толкалкой, или уже только СЄПом?
краще тягнучкою або ж СЕПом.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:05

Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:16

  Alex_Yu написав:Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?
Це якраз фіча))
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:55

  Alex_Yu написав:Кредитка GlobusPlus, дивлюся що трати за травень місяць включаются в сумму на погашення щоб залишитись в пільговому періоді. Це баг чи фіча?

Фіча, тут пільгові періоди йдуть один з одним, а не паралельно, як у інших банках. Щоб почався новий пільговий період потрібно погасити усі витрати попереднього, тобто вивести картку у 0.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 11:06

Так, дійсно в них все закручено. Забув якось і оплатив їх гривневим мастеркардом в $, ох там комісій за конвертацію нафігачило :D
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:58

нагадайте, колеги, щодо кешбеку
якщо вибрав 500 грн по одній карті (Глобус+)
і є ще одна (Глобус лайт) то 500 це ліміт сумарно по усіх чи по одній карті?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:19

  greenozon написав:нагадайте, колеги, щодо кешбеку
якщо вибрав 500 грн по одній карті (Глобус+)
і є ще одна (Глобус лайт) то 500 це ліміт сумарно по усіх чи по одній карті?

ліміт по кожній окремо, а категорії загальні
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:32

  Amethyst написав:
  greenozon написав:нагадайте, колеги, щодо кешбеку
якщо вибрав 500 грн по одній карті (Глобус+)
і є ще одна (Глобус лайт) то 500 це ліміт сумарно по усіх чи по одній карті?

ліміт по кожній окремо, а категорії загальні


супер, тоді можна 500+500 маючи дві картки в цьому банку
(чи можна ще більше ніж 2і?)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:36

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:нагадайте, колеги, щодо кешбеку
якщо вибрав 500 грн по одній карті (Глобус+)
і є ще одна (Глобус лайт) то 500 це ліміт сумарно по усіх чи по одній карті?

ліміт по кожній окремо, а категорії загальні


супер, тоді можна 500+500 маючи дві картки в цьому банку
(чи можна ще більше ніж 2і?)

Так, можна більше відкрити карток, але вже через від-ня.
Я от Пенсійну собі тут відкрив, теж КБ є :wink:
Amethyst
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