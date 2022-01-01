Нет, так и остается жирным, наваристым.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:53
Re: Банк Глобус
Додано: Суб 11 тра, 2024 09:30
Не могу перевести со счета для выплат на свою карту внутри глобуса. Выдает ошибку. Горячка говорит про какое-то превышение лимита в 1 млн.
Додано: Суб 11 тра, 2024 09:31
Додано: Суб 11 тра, 2024 09:50
Писал на горячку."Прошу вибачення за неточність, наразі я бачу, у Вас вже використаний ліміт по рахунку на видаткові операції 1 млн. грн., запит на його підвищення ми можемо відправити, але обробка запиту буде вже в робочий день Банку, тобто з понеділка, як тільки ліміт Вам підвищать ми Вас проінформуємо"
Додано: Суб 11 тра, 2024 09:53
Я со счета "онлайн для выплат" только переоформяю депозит на месяц и погашаю задолженность по карте. Получается если, например, депозит на 250000, то его только 4 раза можно переоформить и лимит в один 🍋 заканчивается?
Додано: Нед 12 тра, 2024 18:22
Так, вони у розділі "Курси" спеціально попереджають, що конвертація здійснюється через EUR, тому для USD з грн-карти буде подвійна конвертація. Але для розрахунків у EUR це, мабуть, найкращій український банк.
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