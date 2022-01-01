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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:53
quadro_tony_da написав:
а кешбек вони теж потім перераховують?
бо його зразу дають і по вищому курсу
Нет, так и остается жирным, наваристым.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 09:30
Не могу перевести со счета для выплат на свою карту внутри глобуса. Выдает ошибку. Горячка говорит про какое-то превышение лимита в 1 млн.
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andreyiskra
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Додано: Суб 11 тра, 2024 09:31
andreyiskra написав:
Не могу перевести со счета для выплат на свою карту внутри глобуса. Выдает ошибку. Горячка говорит про какое-то превышение лимита в 1 млн.
на горячку дзвонили?
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Додано: Суб 11 тра, 2024 09:50
Писал на горячку."Прошу вибачення за неточність, наразі я бачу, у Вас вже використаний ліміт по рахунку на видаткові операції 1 млн. грн., запит на його підвищення ми можемо відправити, але обробка запиту буде вже в робочий день Банку, тобто з понеділка, як тільки ліміт Вам підвищать ми Вас проінформуємо"
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andreyiskra
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Додано: Суб 11 тра, 2024 09:53
Я со счета "онлайн для выплат" только переоформяю депозит на месяц и погашаю задолженность по карте. Получается если, например, депозит на 250000, то его только 4 раза можно переоформить и лимит в один 🍋 заканчивается?
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:22
Alex_Yu написав:
Так, дійсно в них все закручено. Забув якось і оплатив їх гривневим мастеркардом в $, ох там комісій за конвертацію нафігачило
Так, вони у розділі "Курси" спеціально попереджають, що конвертація здійснюється через EUR, тому для USD з грн-карти буде подвійна конвертація. Але для розрахунків у EUR це, мабуть, найкращій український банк.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 00:19
покупка ОВДП за кредитные без комисов у шарика?
кто пробовал?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 00:47
emeta написав:
без комисов
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:40
andreyiskra написав:
Писал на горячку."Прошу вибачення за неточність, наразі я бачу, у Вас вже використаний ліміт по рахунку на видаткові операції 1 млн. грн., запит на його підвищення ми можемо відправити, але обробка запиту буде вже в робочий день Банку, тобто з понеділка, як тільки ліміт Вам підвищать ми Вас проінформуємо"
Интересно, чем кончилось: лимит таки подняли? без всяких доп.переидентификаций?
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