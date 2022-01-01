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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:53

Re: Банк Глобус

  quadro_tony_da написав:а кешбек вони теж потім перераховують?
бо його зразу дають і по вищому курсу
Нет, так и остается жирным, наваристым.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:30

Не могу перевести со счета для выплат на свою карту внутри глобуса. Выдает ошибку. Горячка говорит про какое-то превышение лимита в 1 млн.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:31

  andreyiskra написав:Не могу перевести со счета для выплат на свою карту внутри глобуса. Выдает ошибку. Горячка говорит про какое-то превышение лимита в 1 млн.
на горячку дзвонили?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:50

Писал на горячку."Прошу вибачення за неточність, наразі я бачу, у Вас вже використаний ліміт по рахунку на видаткові операції 1 млн. грн., запит на його підвищення ми можемо відправити, але обробка запиту буде вже в робочий день Банку, тобто з понеділка, як тільки ліміт Вам підвищать ми Вас проінформуємо"
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:53

Я со счета "онлайн для выплат" только переоформяю депозит на месяц и погашаю задолженность по карте. Получается если, например, депозит на 250000, то его только 4 раза можно переоформить и лимит в один 🍋 заканчивается?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:22

  Alex_Yu написав:Так, дійсно в них все закручено. Забув якось і оплатив їх гривневим мастеркардом в $, ох там комісій за конвертацію нафігачило :D


Так, вони у розділі "Курси" спеціально попереджають, що конвертація здійснюється через EUR, тому для USD з грн-карти буде подвійна конвертація. Але для розрахунків у EUR це, мабуть, найкращій український банк.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:19

покупка ОВДП за кредитные без комисов у шарика?
кто пробовал?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:47

  emeta написав:без комисов
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:40

  andreyiskra написав:Писал на горячку."Прошу вибачення за неточність, наразі я бачу, у Вас вже використаний ліміт по рахунку на видаткові операції 1 млн. грн., запит на його підвищення ми можемо відправити, але обробка запиту буде вже в робочий день Банку, тобто з понеділка, як тільки ліміт Вам підвищать ми Вас проінформуємо"
Интересно, чем кончилось: лимит таки подняли? без всяких доп.переидентификаций?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:58

flysoulfly Да. В понедельник перезвонил на гарячку. Через полчаса все начало перечисляться.
andreyiskra
 
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