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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
не понял...
Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
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flysoulfly
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