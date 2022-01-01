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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41

не понял... :oops: Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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