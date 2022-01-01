|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
не понял...
Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9012
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5390
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1006
|538361
|
|
|371
|231298
|
Пон 20 тра, 2024 23:06
emeta
|
|1628
|986560
|
|