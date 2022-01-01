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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41

не понял... :oops: Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38

Re: Банк Глобус

Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:43

  chipmunk написав:Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні

Шоо, і ДКБО змінили, чи просто хтось з менагерів з Сенса перейшов у Шаромигу і ще не в'їхав у тему? :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45

  Amethyst написав:
  chipmunk написав:Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні

Шоо, і ДКБО змінили, чи просто хтось з менагерів з Сенса перейшов у Шаромигу і ще не в'їхав у тему? :mrgreen: :mrgreen:

Бооже, таки і мені прийшла розсилка з новими умовами кредитки, зі змінами в ДКБО (мабуть, бо реально змін в ДКБО поки не внесли, навіть у проєкті :wink: ).
Виходить, таки нормальна КК з револьверними грейсами. Бімба :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:39

  Amethyst написав:таки нормальна КК
  Amethyst написав:таки нормальна КК

Ще б то тієї КК давали КЛ, тоді б дійсно була
  Amethyst написав:Бімба
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:55

  klug написав:Ще б то тієї КК давали КЛ...


От - от! Вже рік - і одні обіцянки...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:20

  klug написав:
  Amethyst написав:таки нормальна КК

Ще б то тієї КК давали КЛ, тоді б
-КЛ Тасі/мумби/Сєні/100500інших... перетвориться на +КЛ тут
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:35

Жлобус - балаболы. Два месяца обещали кредлимит, так и не дали. Клялись, что завтра уже лимит будет, кормили завтраками и обосрались. Зачем обещать? Я ж за язык их не тянул...
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:35

  deneg net написав:Жлобус - балаболы. Два месяца обещали кредлимит, так и не дали. Клялись, что завтра уже лимит будет, кормили завтраками и обосрались. Зачем обещать? Я ж за язык их не тянул...

Мені обіцяли за 10 днів повернути кредитний ліміт, так і зробили.
Через їх додаток підвищити ліміт не можна,хіба обнулити можна.
Надішліть лист на їх пошту, протягом 30 днів дадуть відповідь, якщо цікавить.
tarasum
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