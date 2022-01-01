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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:51

  tarasum написав:Надішліть лист на їх пошту, протягом 30 днів дадуть відповідь, якщо цікавить.

До речі слушна порада. У мене спрацювало. У відповіді на лист глобуси заявили, що фіг вам, а не ліміт, по факту ляпнули на карту 20т.
Р.С. є невеличке депо на пів року.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:22

Re: Банк Глобус

А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:25

  2XL написав:А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?

Так, банк надає вам не кредит, а (дозволений) овердрафт... Тому і погашення (типу в грейсі) було таке кособоке 8)
Amethyst
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