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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:51
tarasum написав:
Надішліть лист на їх пошту, протягом 30 днів дадуть відповідь, якщо цікавить.
До речі слушна порада. У мене спрацювало. У відповіді на лист глобуси заявили, що фіг вам, а не ліміт, по факту ляпнули на карту 20т.
Р.С. є невеличке депо на пів року.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:22
А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:25
2XL написав:
А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
Так, банк надає вам не кредит, а (дозволений) овердрафт... Тому і погашення (типу в грейсі) було таке кособоке
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