До речі слушна порада. У мене спрацювало. У відповіді на лист глобуси заявили, що фіг вам, а не ліміт, по факту ляпнули на карту 20т.
Р.С. є невеличке депо на пів року.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:51
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:22
Re: Банк Глобус
А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:25
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:38
История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз
Додано: Нед 26 тра, 2024 12:28
Вот-вот - налили таки КЛ:
- Год после открытия карты.
- Наличие депо - по самое немогу.
- +КЛ в других 100-500.
- Без письменных обращений.
- Тлф беседы с гор лин пару раз в месяц последние полгода.
День Киева?
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:02
Re: Банк Глобус
Ягідка дозріла. Там все по плану.
Я теж садив свою ягідку - встановлював дистанційно додаток під час ковіду.
Не давали встановити, т к не проходив по критеріям кредит карти.
В розмові дові, що додаток - то для людей, а не для міфічних критеріїв.
Гор.лінія написала службову в тех підтримку і мені дали добро.
Потім все росло і росло і зараз ягідка КЛ від шарика має 50к карат.
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:56
А якщо як новий клієнт відкрити спочатку у відділенні дебетну карту Ощадна, а потім вже встановити додаток, вона в ньому підтягнеться, та буде можливість керувати її рахунком через додаток?
Додано: Пон 27 тра, 2024 09:58
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:42
наприклад, поточні рахунки (відкриті у відділенні для валютообміну) підтягнулися й нормально керуються через додаток.
Додано: Пон 27 тра, 2024 14:38
Re: Банк Глобус
Ага - в мае льготній период по-старому считается.
А с 1-го июня будет учитываться по-новому, как я понял.
"жить в эпоху перемен"
|