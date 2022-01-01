я мусив би працювати і отримувати зп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:56
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 30 тра, 2024 18:39
(Для тих, хто планує відкрити депозит .з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»:
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:23
Шановний клієнте!
З 1 липня 2024 року змінюється ставка на залишок власних коштів на Вашому Пенсійному рахунку та становитиме 7% (зараз поки 10%)
Нагадую,
що 7% сьогодні на Швидкому у Алки і на Кишені для ВІПів у Пшека
...а 10% є на Заначці у іЗі, але там і вихід може бути з коміс -20% ну у будь-який момент для свинорила
;@)
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