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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:56

Re: Банк Глобус

  Arbitr написав:А які критерії їх не задовольнили?

я мусив би працювати і отримувати зп
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:39

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nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:23

Шановний клієнте!
З 1 липня 2024 року змінюється ставка на залишок власних коштів на Вашому Пенсійному рахунку та становитиме 7% (зараз поки 10%)

Нагадую,
що 7% сьогодні на Швидкому у Алки і на Кишені для ВІПів у Пшека
...а 10% є на Заначці у іЗі, але там і вихід може бути з коміс -20% ну у будь-який момент для свинорила :mrgreen: :mrgreen:
;@)
Amethyst
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