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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:23

Шановний клієнте!
З 1 липня 2024 року змінюється ставка на залишок власних коштів на Вашому Пенсійному рахунку та становитиме 7% (зараз поки 10%)

Нагадую,
що 7% сьогодні на Швидкому у Алки і на Кишені для ВІПів у Пшека
...а 10% є на Заначці у іЗі, але там і вихід може бути з коміс -20% ну у будь-який момент для свинорила :mrgreen: :mrgreen:
;@)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:54

Re: Банк Глобус

  deneg net написав:пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу.

А запит на УБКІ був від банку?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:44

А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:51

  NDV написав:А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(

Можна. Але спочатку за замовчуванням відкривається Глобус Плюс, якщо на неї не наливають кредліміт, то можна користуватись як дебеткою, якщо дають ліміт, тоді відкривайте light-дебетку
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:01

  novichok написав:
  NDV написав:А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(

Можна. Але спочатку за замовчуванням відкривається Глобус Плюс, якщо на неї не наливають кредліміт, то можна користуватись як дебеткою, якщо дають ліміт, тоді відкривайте light-дебетку
никому сразу лимит не давали же. Обычно "кpедитка" оставалось фактически дебеткой несколько месяцев
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:04

  Arbitr написав:
  deneg net написав:пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу.

А запит на УБКІ був від банку?
а если его не было - какая разница?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 13.01.09
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  #<1 ... 125126127128
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