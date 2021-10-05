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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:23
Шановний клієнте!
З 1 липня 2024 року змінюється ставка на залишок власних коштів на Вашому Пенсійному рахунку та становитиме 7%
(зараз поки 10%)
Нагадую,
що 7% сьогодні на Швидкому у Алки і на Кишені для ВІПів у Пшека
...а 10% є на Заначці у іЗі, але там і вихід може бути з коміс -20% ну у будь-який момент для свинорила
;@)
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Amethyst
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Додано: Чет 06 чер, 2024 15:54
deneg net написав:
пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу.
А запит на УБКІ був від банку?
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Arbitr
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:44
А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(
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NDV
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:51
NDV написав:
А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(
Можна. Але спочатку за замовчуванням відкривається Глобус Плюс, якщо на неї не наливають кредліміт, то можна користуватись як дебеткою, якщо дають ліміт, тоді відкривайте light-дебетку
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novichok
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:01
novichok написав: NDV написав:
А зарегистрироваться в приложении и получить дебетку Light без оформления кредитки нельзя что ли?(
Можна. Але спочатку за замовчуванням відкривається Глобус Плюс, якщо на неї не наливають кредліміт, то можна користуватись як дебеткою, якщо дають ліміт
, тоді відкривайте light-дебетку
никому сразу лимит не давали же. Обычно "кpедитка" оставалось фактически дебеткой несколько месяцев
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:04
Arbitr написав: deneg net написав:
пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу.
А запит на УБКІ був від банку?
а если его не было - какая разница?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:43
іде третій місяць без кредитного ліміту...
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:28
quadro_tony_da написав:
іде третій місяць без кредитного ліміту...
они же наблюдают, заводите ли вы на карту деньги, тратите ли, сколько.
А то кредлимит дай - а у вас и денег своих вообще нет, возможно. Лишние движения банку тогда.
(Возможная версия их логики)
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flysoulfly
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