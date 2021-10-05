flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн
так що не просто тежить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43
flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн
так що не просто тежить
Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55
Re: Банк Глобус
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