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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн

так що не просто тежить
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55

Re: Банк Глобус

  ukr0014959 написав:Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))

Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищули, теж під час приступу щедрості
chipmunk
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 15.04.09
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  #<1 ... 126127128129
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