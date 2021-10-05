RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн

так що не просто тежить
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55

Re: Банк Глобус

  ukr0014959 написав:Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))

То не заважає, в мене 9 чи 10 було і не закривав
Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищули, теж під час приступу щедрості
chipmunk
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 15.04.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:19

  sens написав:Вирішив відкрити дворічний під 17%

З оптимізмом дивитись у майбутне
Arbitr
 
Повідомлень: 286
З нами з: 07.11.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 141, 142, 143
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1422 942581
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 12:41
Kalgan
Банк Альянс 1 ... 102, 103, 104
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1032 546361
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 11:43
zoawlhxc
МТБ Банк 1 ... 23, 24, 25
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
246 223239
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 10:04
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.