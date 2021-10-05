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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43
flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн
так що не просто тежить
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55
ukr0014959 написав:
Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
То не заважає, в мене 9 чи 10 було і не закривав
Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищули, теж під час приступу щедрості
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chipmunk
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Додано: Суб 08 чер, 2024 12:19
sens написав:
Вирішив відкрити дворічний під 17%
З оптимізмом дивитись у майбутне
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Arbitr
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Додано: Суб 08 чер, 2024 15:00
chipmunk має ж бути якась система
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 08 чер, 2024 15:07
ukr0014959 написав: deneg net написав:
История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз
Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
а какой суммарный КЛ других кредиток может так напугать Жлобуса ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 08 чер, 2024 15:11
quadro_tony_da написав:flysoulfly
ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн
так що не просто лежить
норм.
похоже, всьо идьот к выделению КЛ
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flysoulfly
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Додано: Суб 08 чер, 2024 15:16
chipmunk написав: ukr0014959 написав:
Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
То не заважає, в мене 9 чи 10 було і не закривав
Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищили, теж під час приступу щедрості
а напомните: при очередной просьбе туда надо шото отсылать из анкетных данных?
Или может надо просто опять нафантазировать с потолка про текущие доходы/трудоустройство
?
Я уже и не помню, шо именнно им наврал тогда при открытии карты.
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