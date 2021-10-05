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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн

так що не просто тежить
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55

Re: Банк Глобус

  ukr0014959 написав:Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))

То не заважає, в мене 9 чи 10 було і не закривав
Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищули, теж під час приступу щедрості
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:19

  sens написав:Вирішив відкрити дворічний під 17%

З оптимізмом дивитись у майбутне
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:00

chipmunk має ж бути якась система
quadro_tony_da
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Повідомлень: 77
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:07

  ukr0014959 написав:
  deneg net написав:История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз


Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
а какой суммарный КЛ других кредиток может так напугать Жлобуса ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:11

  quadro_tony_da написав:flysoulfly ну я кожен місяць трачу з глобусу щоб кешбек був максимальний 500 грн

так що не просто лежить
норм.
похоже, всьо идьот к выделению КЛ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:16

  chipmunk написав:
  ukr0014959 написав:Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))

То не заважає, в мене 9 чи 10 було і не закривав
Тут приступи щедрості є. Я просив десь 3 рази - мона з інтервалом у місяць, а потім самі роздали, тут кілька форумчан відписувалось, що теж налили. Потім підвищили, теж під час приступу щедрості

а напомните: при очередной просьбе туда надо шото отсылать из анкетных данных?
Или может надо просто опять нафантазировать с потолка про текущие доходы/трудоустройство?
:oops: Я уже и не помню, шо именнно им наврал тогда при открытии карты.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:42

Нет у шарика логики
Пользовался как дебеткой год, подавал запросы на КЛ несколько раз в додатке и просил у поддержки в тг. Депозиты под 21% на пол года больше 900К. Ни до, ни во время, ни после сроков действия депо КЛ не дали
Супруге налили сразу при открытии карты 21К без оф. трудоустройства
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:12

Re: Банк Глобус

emeta написав:Нет у шарика логики
підтверджую. Відкривав картки під валютообмін. Робив тільки один раз, ще до нового року. Заявку на кредитний ліміт подавав - відмовлено.
В прошлому місяці неочікувано самі налили 20
2XL
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