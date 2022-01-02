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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2024 14:47
Arbitr написав:
Зрозуміти як вони звернення на збільшення КЛ розглядають. На стадії входу дають відмову, чи якісь алгоритми скорінгу вмикають.
Судя по скорости отказа, никакого скоринга нет - отлуп практически сразу приходит.
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