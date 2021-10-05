Судя по скорости отказа, никакого скоринга нет - отлуп практически сразу приходит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2024 14:47
Додано: Пон 10 чер, 2024 09:50
Тыкать в приложухе ваще без вариантов, там сразу прилетает отказ.
Открывать депо, обращаться в отд или на гарячку можно, но результат будет почти такой же.
Если вы их заинтересуете, то будет запрос в УБКИ, это можно увидеть например в Дии. После этого проходит примерно 1-2 месяца и могут дать или изменить КЛ.
Моя история была такова, что я обращался и в отд и на гарячку, активно юзал их продукты, но всё равно был отказ. А потом увидел, что смотрели мою УБКИ и через 2 месяца вдруг прилип КЛ.
Здесь нет какого-то алгоритма или логики. Никто не знает как это работает
Додано: Пон 10 чер, 2024 10:14
Re: Банк Глобус
хіба представник банку прийде і розкаже нам
Додано: Пон 10 чер, 2024 12:35
Не знаю, просто сказали у вас багато кредиток, треба закрити)
Додано: Нед 16 чер, 2024 01:33
Re: Банк Глобус
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