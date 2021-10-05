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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:47

  Arbitr написав:Зрозуміти як вони звернення на збільшення КЛ розглядають. На стадії входу дають відмову, чи якісь алгоритми скорінгу вмикають.

Судя по скорости отказа, никакого скоринга нет - отлуп практически сразу приходит.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 09:50

  Arbitr написав:
  flysoulfly написав:
  Arbitr написав:А запит на УБКІ був від банку?
а если его не было - какая разница?

Зрозуміти як вони звернення на збільшення КЛ розглядають. На стадії входу дають відмову, чи якісь алгоритми скорінгу вмикають.

Тыкать в приложухе ваще без вариантов, там сразу прилетает отказ.
Открывать депо, обращаться в отд или на гарячку можно, но результат будет почти такой же.
Если вы их заинтересуете, то будет запрос в УБКИ, это можно увидеть например в Дии. После этого проходит примерно 1-2 месяца и могут дать или изменить КЛ.
Моя история была такова, что я обращался и в отд и на гарячку, активно юзал их продукты, но всё равно был отказ. А потом увидел, что смотрели мою УБКИ и через 2 месяца вдруг прилип КЛ.
Здесь нет какого-то алгоритма или логики. Никто не знает как это работает
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 10:14

Re: Банк Глобус

хіба представник банку прийде і розкаже нам
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 12:35

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:
  deneg net написав:История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз


Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
а какой суммарный КЛ других кредиток может так напугать Жлобуса ?


Не знаю, просто сказали у вас багато кредиток, треба закрити)
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 01:33

Re: Банк Глобус

  deneg net написав:Здесь нет какого-то алгоритма или логики.

Алгоритм есть конечно, но его обычно не разглашают. Кредитный скоринг назывыется.
Alexey_k9
 
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