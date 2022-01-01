Судя по скорости отказа, никакого скоринга нет - отлуп практически сразу приходит.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2024 14:47
Додано: Пон 10 чер, 2024 09:50
Тыкать в приложухе ваще без вариантов, там сразу прилетает отказ.
Открывать депо, обращаться в отд или на гарячку можно, но результат будет почти такой же.
Если вы их заинтересуете, то будет запрос в УБКИ, это можно увидеть например в Дии. После этого проходит примерно 1-2 месяца и могут дать или изменить КЛ.
Моя история была такова, что я обращался и в отд и на гарячку, активно юзал их продукты, но всё равно был отказ. А потом увидел, что смотрели мою УБКИ и через 2 месяца вдруг прилип КЛ.
Здесь нет какого-то алгоритма или логики. Никто не знает как это работает
Додано: Пон 10 чер, 2024 10:14
Re: Банк Глобус
хіба представник банку прийде і розкаже нам
Додано: Пон 10 чер, 2024 12:35
Не знаю, просто сказали у вас багато кредиток, треба закрити)
Додано: Нед 16 чер, 2024 01:33
Re: Банк Глобус
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:41
Re: Банк Глобус
Вчера при расчете в магазине Получил отказ (Код 05). Значения не придал, заплатил наличкой. Через час в другом магазине - то же самое.
Никаких уведомлений об ограничениях по счету не приходило. За 2 часа общения с Горячкой, получил ответ - это ошибка, сейчас исправим. Утром карта все еще не работает. Еще пободался с Горячкой, получил ответ из социалистического прошлого -"ожидайте".
Попросил включить какого- нибудь начальничка. Получил гениальный ответ- он вам перезвонит, ПОСЛЕ разблокировки карты. На мой довод, что ПОСЛЕ он мне не будет нужен, реакцией стала брошенная трубка.
Видимо придется "ожидать".
Во такой вот Back in USSR.
Хотя, пока "ожидаю", набросаю кляузу в НБУ.
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|