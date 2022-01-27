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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2024 14:47
Arbitr написав:
Зрозуміти як вони звернення на збільшення КЛ розглядають. На стадії входу дають відмову, чи якісь алгоритми скорінгу вмикають.
Судя по скорости отказа, никакого скоринга нет - отлуп практически сразу приходит.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 09:50
Arbitr написав: flysoulfly написав: Arbitr написав:
А запит на УБКІ був від банку?
а если его не было - какая разница?
Зрозуміти як вони звернення на збільшення КЛ розглядають. На стадії входу дають відмову, чи якісь алгоритми скорінгу вмикають.
Тыкать в приложухе ваще без вариантов, там сразу прилетает отказ.
Открывать депо, обращаться в отд или на гарячку можно, но результат будет почти такой же.
Если вы их заинтересуете, то будет запрос в УБКИ, это можно увидеть например в Дии. После этого проходит примерно 1-2 месяца и могут дать или изменить КЛ.
Моя история была такова, что я обращался и в отд и на гарячку, активно юзал их продукты, но всё равно был отказ. А потом увидел, что смотрели мою УБКИ и через 2 месяца вдруг прилип КЛ.
Здесь нет какого-то алгоритма или логики. Никто не знает как это работает
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deneg net
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Додано: Пон 10 чер, 2024 10:14
хіба представник банку прийде і розкаже нам
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Додано: Пон 10 чер, 2024 12:35
flysoulfly написав: ukr0014959 написав: deneg net написав:
История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз
Мені порадили закрити кредитки в інших банках)))
а какой суммарный КЛ других кредиток может так напугать Жлобуса ?
Не знаю, просто сказали у вас багато кредиток, треба закрити)
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ukr0014959
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Додано: Нед 16 чер, 2024 01:33
deneg net написав:
Здесь нет какого-то алгоритма или логики.
Алгоритм есть конечно, но его обычно не разглашают. Кредитный скоринг назывыется.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:41
Вчера при расчете в магазине Получил отказ (Код 05). Значения не придал, заплатил наличкой. Через час в другом магазине - то же самое.
Никаких уведомлений об ограничениях по счету не приходило. За 2 часа общения с Горячкой, получил ответ - это ошибка, сейчас исправим. Утром карта все еще не работает. Еще пободался с Горячкой, получил ответ из социалистического прошлого -"ожидайте".
Попросил включить какого- нибудь начальничка. Получил гениальный ответ- он вам перезвонит, ПОСЛЕ разблокировки карты. На мой довод, что ПОСЛЕ он мне не будет нужен, реакцией стала брошенная трубка.
Видимо придется "ожидать".
Во такой вот Back in USSR.
Хотя, пока "ожидаю", набросаю кляузу в НБУ.
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Gost2013
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Додано: Сер 26 чер, 2024 13:32
Gost2013 може ліміт на рік або добу вичерпали?
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Arbitr
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:55
Arbitr написав:Gost2013
може ліміт на рік або добу вичерпали?
Ні, вони просто помилились, в чому досить швидко зізнались. На мою фразу: "так виправляйте помилку", відповіли: "Очікуйте, ви не один такий."
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Gost2013
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:27
Gost2013 написав: Arbitr написав:Gost2013
може ліміт на рік або добу вичерпали?
Ні, вони просто помилились, в чому досить швидко зізнались. На мою фразу: "так виправляйте помилку", відповіли: "Очікуйте, ви не один такий."
Я в таких випадках відповідаю. "Якраз я один, а банків багато"...
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greenozon , по ссилці мова за 2022 рік.
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