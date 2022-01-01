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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:53

подскажите по регистррации в глобус плюс.
загрузили приложение на телефон, прошли этапы фотографирования и фотографирования документов. Теперь предлагает выбрать точку, куда нужно прийти и подписать договор.
Это означает, что банк не захотел дистанционно заключить договор именно с этим клиентом или тут нельзя стать клиентом без посещения отделения ?

Как я понял, то возможность подписать на экране телефона почему-то не была предоставлена, почему-то предложили подписать договор только в отделении или у партнера
Востаннє редагувалось citramon в Суб 29 чер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:00

citramon скоріш за все 1 варіант, в мене точно так було, як ви описали, з'явилася цифрова картка в додатку, потім за 1 грн замовив картку на НП. Якщо у вашому місті є відділення, то йдіть та підписуйте, у моєму випадку - немає
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:03

Re: Банк Глобус

citramon, якщо в Дії немає біометричних документів чи Дія.Підпису, то, скоріше за все, треба підписати договір власноруч.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:04

  melkh написав:citramon скоріш за все 1 варіант, в мене точно так було, як ви описали, з'явилася цифрова картка в додатку, потім за 1 грн замовив картку на НП. Якщо у вашому місті є відділення, то йдіть та підписуйте, у моєму випадку - немає

тобто вам також прийщлось кудись іти підписувати ? не зовсім зрозумів
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:13

  Howl написав:citramon, якщо в Дії немає біометричних документів чи Дія.Підпису, то, скоріше за все, треба підписати договір власноруч.



знайшов уже ролік в ютубі, де людина показала свій процес реєстрації і у неї було 3 варіанти, щоб підписати
- на екрані телефону
- у відділенні
- дія підпис
А у нас лише один варіант надало - прийти у відділення.
Телефонєш в підтримку - там кажуть що фахівців, які можуть проконсультувати з цього питання сьогодні немає, хоча пару хвилин назад самі телефонували підказували з приводу фото ідент коду
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:21

на днях вияснив в підтримці, що для діючих клієнтів є спрощений спосіб реєстраціі в глобус плюс. Довго мене переключали, поки знайшлась люлина, яка все ж про це сказала.
Не треба моргати, крутити обличчям, фотографувати паспорт ...
Але мені все ж не вдалось підключитись за спрощеною, бо треба щоб в системі було фото, а якщо його немає, то треба йти у відділення фотографуватись

Може комусь буде корисна така інформація
citramon
 
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