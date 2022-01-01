|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 11:09
ishvara написав:
Кроме того периодически списывается комиссия 15 грн., но не каждый месяц. Кто-то может подсказать, с чем это связано?
15 грн співпадає з платою за обслуговування за неактивною картою.
Але по тарифам її немає на ГлобусПлюс, але є на дебетних картках банку.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:43
"з 01.08.2024 буде нараховуватись 5% річних на залишок власних коштів по картці GlobusPlus Light".
И вишенка на торте:
"Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно."
Такое было хоть у какого то банка?))))
Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:39
Vatsyk написав:
Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно.
так може це значить, шо ставка ні в якому разі не буде переглядатися оці 5 міс. Інші ж банки можуть переглядати ставку раз на 10..30 дн
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5509
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:11
Vatsyk написав:
Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
шоб клиент ценил щедрость
а ведь тут за год-пару лет до ковида ставки по карте "Відсоточка" были 11-13-16%
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5093
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1733
|1014733
|
|
|1075
|564454
|
|
|637
|400119
|
|