15 грн співпадає з платою за обслуговування за неактивною картою.
Але по тарифам її немає на ГлобусПлюс, але є на дебетних картках банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 11:09
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:43
Re: Банк Глобус
"з 01.08.2024 буде нараховуватись 5% річних на залишок власних коштів по картці GlobusPlus Light".
И вишенка на торте:
"Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно."
Такое было хоть у какого то банка?))))
Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:39
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:11
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:11
Додано: Чет 11 лип, 2024 19:51
Ну у порівнянні з їх дебетною карткою "Ощадна" по якій на залишок 0%, то пропозиція по Лайту непогана.
Додано: Чет 11 лип, 2024 19:57
Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.
У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце??
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