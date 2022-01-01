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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:09

  ishvara написав:Кроме того периодически списывается комиссия 15 грн., но не каждый месяц. Кто-то может подсказать, с чем это связано?

15 грн співпадає з платою за обслуговування за неактивною картою.
Але по тарифам її немає на ГлобусПлюс, але є на дебетних картках банку.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:43

Re: Банк Глобус

 "з  01.08.2024 буде нараховуватись 5% річних на залишок власних коштів по картці GlobusPlus Light".

И вишенка на торте:

 "Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно."

Такое было хоть у какого то банка?))))

Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:39

Re: Банк Глобус

  Vatsyk написав:Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно.
так може це значить, шо ставка ні в якому разі не буде переглядатися оці 5 міс. Інші ж банки можуть переглядати ставку раз на 10..30 дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:11

  Vatsyk написав: 

Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
шоб клиент ценил щедрость :mrgreen: :evil:
а ведь тут за год-пару лет до ковида ставки по карте "Відсоточка" были 11-13-16%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:11

  flysoulfly написав:а ведь тут за год-пару лет до ковида ставки по карте "Відсоточка" были 11-13-16%

Були часи і більших ставок.
Але нажаль дикі кабани все тут потоптали.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:51

Ну у порівнянні з їх дебетною карткою "Ощадна" по якій на залишок 0%, то пропозиція по Лайту непогана.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:57

Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.
У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце??
la9
 
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