Додано: Чет 11 лип, 2024 23:20

la9 написав: Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.

У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце?? Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце??

Любые действия не принесут успеха. В этой банке нет алгоритма по КЛ. Люди и депо открывали, и закрывали кредитки в других банках, и звонили в КЦ, и обращались в отд. и т.д. А результат - ноль. А было и такое, что никуда не обращался, ничего не открывал\закрывал, а лимит налили по самые не могу.По моему опыту рекомендую следующее. Позвонить в КЦ, попросить соеденить с поддержкой жлобус+ там попросить соединить с отделом который занимается кредитами. Они должны перезвонить и вот у них просить про увеличение КЛ. Это будет тянуться несколько месяцев (у меня было около двух). После этого тупо ждать. Никакие звонки\обращения больше не помогут. Это мой опыт