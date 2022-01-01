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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 11:09
ishvara написав:
Кроме того периодически списывается комиссия 15 грн., но не каждый месяц. Кто-то может подсказать, с чем это связано?
15 грн співпадає з платою за обслуговування за неактивною картою.
Але по тарифам її немає на ГлобусПлюс, але є на дебетних картках банку.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:43
"з 01.08.2024 буде нараховуватись 5% річних на залишок власних коштів по картці GlobusPlus Light".
И вишенка на торте:
"Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно."
Такое было хоть у какого то банка?))))
Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:39
Vatsyk написав:
Процентна ставка по відсоткам на залишок діє протягом періоду з 01.08.2024 р. по 31.12.2024 р. включно.
так може це значить, шо ставка ні в якому разі не буде переглядатися оці 5 міс. Інші ж банки можуть переглядати ставку раз на 10..30 дн
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:11
Vatsyk написав:
Ладно , еще бы 10-12%%!!!! А то П Я Т Ь!!!! На П Я Т Ь месяцев!!!
шоб клиент ценил щедрость
а ведь тут за год-пару лет до ковида ставки по карте "Відсоточка" были 11-13-16%
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:11
flysoulfly написав:
а ведь тут за год-пару лет до ковида ставки по карте "Відсоточка" были 11-13-16%
Були часи і більших ставок.
Але нажаль дикі кабани все тут потоптали.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:51
Ну у порівнянні з їх дебетною карткою "Ощадна" по якій на залишок 0%, то пропозиція по Лайту непогана.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:57
Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.
У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце??
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la9
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Додано: Чет 11 лип, 2024 22:35
la9 написав:
что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ?
Пасатреть в ПВБКИ, шо за кредитки ваши там светятся и погасить их хотя бы наполовину, и тогда через месяц после этого хотя бы половину погашеного дольют тут
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Додано: Чет 11 лип, 2024 23:20
la9 написав:
Решил снова попросить увеличить КЛ через додаток. На мое удивление, практически сразу перезвонила менеджер. Позадавала вопросы, я все честно поотвечал. Через несколько минут после окончания разговора пришло сообщение с отказом, а КЛ уменьшили до фактически использованного, это примерно 200 грн оставалось неиспользованного. КЦ говорит, что это стандартная процедура - урезание КЛ и в следующем месяце могу попытать счастье снова, после погашения использованного.
У кого было подобное и что нужно теперь сделать для повышения вероятности увеличения КЛ? Погасить сумму льготного периода или загасить полностью или вообще могут обнулить КЛ в следующем месяце??
Любые действия не принесут успеха. В этой банке нет алгоритма по КЛ. Люди и депо открывали, и закрывали кредитки в других банках, и звонили в КЦ, и обращались в отд. и т.д. А результат - ноль. А было и такое, что никуда не обращался, ничего не открывал\закрывал, а лимит налили по самые не могу.
По моему опыту рекомендую следующее. Позвонить в КЦ, попросить соеденить с поддержкой жлобус+ там попросить соединить с отделом который занимается кредитами. Они должны перезвонить и вот у них просить про увеличение КЛ. Это будет тянуться несколько месяцев (у меня было около двух). После этого тупо ждать. Никакие звонки\обращения больше не помогут. Это мой опыт
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deneg net
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:34
deneg net написав:
Любые действия не принесут успеха. В этой банке нет алгоритма по КЛ. ...
... вот у них просить про увеличение КЛ. Это будет тянуться несколько месяцев (у меня было около двух). После этого тупо ждать.
Никакие звонки\обращения больше не помогут. ...
И умиляла фраза, при вроде уже положительном решении о КЛ , в ответе на мой вопрос "когда же?" -
"это процесс небыстрый!"
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