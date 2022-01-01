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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15
Сегодня Жлобус налил лимит. До этого полтора-два года (с момента, когда Г-плюс появился) платил своими и периодически через приложение просил дать КЛ (каждый раз получал моментальный отлуп). Месяц назад вывел накопленный КБ и все свои деньги, и положил карту на полку.
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Кащей
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:00
Кащей хммм
може теж так зроблю
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:22
Сьогодні теж отримав ліміт. Не просив, карткою не користувався, але був депозит протягом приблизно року. Два місяці тому пройшов ідентифікацію у відділенні.
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kharkiver
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