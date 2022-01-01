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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15
Сегодня Жлобус налил лимит. До этого полтора-два года (с момента, когда Г-плюс появился) платил своими и периодически через приложение просил дать КЛ (каждый раз получал моментальный отлуп). Месяц назад вывел накопленный КБ и все свои деньги, и положил карту на полку.
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Кащей
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:00
Кащей хммм
може теж так зроблю
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:22
Сьогодні теж отримав ліміт. Не просив, карткою не користувався, але був депозит протягом приблизно року. Два місяці тому пройшов ідентифікацію у відділенні.
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kharkiver
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Додано: Нед 14 лип, 2024 18:17
Vatsyk написав: deneg net написав:
Любые действия не принесут успеха. В этой банке нет алгоритма по КЛ. ...
... вот у них просить про увеличение КЛ. Это будет тянуться несколько месяцев (у меня было около двух). После этого тупо ждать.
Никакие звонки\обращения больше не помогут. ...
И умиляла фраза, при вроде уже положительном решении о КЛ , в ответе на мой вопрос "когда же?" -
"это процесс небыстрый!"
Кстати, да. Тоже говорили, что вроде бы решение о лимите положительное, а на вопрос когда нальют, отвечали ждите. И самое смешное, что на очередной звонок в кц сказали, что мне отказ, и в этот же день прилетел пуш о лимите.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 04:49
Это не снимают. Это пока только сумма в блоке. Реально снимут (то есть проведут по счету) дня через 2-3 и пересчитают по курсу на тот день. Если был кэшбек то его не пересчитывают а оставляют как был (то есть повышенным)
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WallNutPen
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