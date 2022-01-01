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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15

Re: Банк Глобус

Сегодня Жлобус налил лимит. До этого полтора-два года (с момента, когда Г-плюс появился) платил своими и периодически через приложение просил дать КЛ (каждый раз получал моментальный отлуп). Месяц назад вывел накопленный КБ и все свои деньги, и положил карту на полку.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:00

Кащей хммм

може теж так зроблю
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:22

Сьогодні теж отримав ліміт. Не просив, карткою не користувався, але був депозит протягом приблизно року. Два місяці тому пройшов ідентифікацію у відділенні.
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:17

  Vatsyk написав:
  deneg net написав:Любые действия не принесут успеха. В этой банке нет алгоритма по КЛ. ...

... вот у них просить про увеличение КЛ. Это будет тянуться несколько месяцев (у меня было около двух). После этого тупо ждать.

Никакие звонки\обращения больше не помогут. ...


И умиляла фраза, при вроде уже положительном решении о КЛ , в ответе на мой вопрос "когда же?" -
"это процесс небыстрый!"

Кстати, да. Тоже говорили, что вроде бы решение о лимите положительное, а на вопрос когда нальют, отвечали ждите. И самое смешное, что на очередной звонок в кц сказали, что мне отказ, и в этот же день прилетел пуш о лимите.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 02:43

Re: Банк Глобус

Это как вообще, карточный курс 41.05, но снимают по 43.506

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NDV
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 04:49

  NDV написав:Это как вообще, карточный курс 41.05, но снимают по 43.506

Зображення

Зображення

Это не снимают. Это пока только сумма в блоке. Реально снимут (то есть проведут по счету) дня через 2-3 и пересчитают по курсу на тот день. Если был кэшбек то его не пересчитывают а оставляют как был (то есть повышенным)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:44

  Кащей написав:Сегодня Жлобус налил лимит. До этого полтора-два года (с момента, когда Г-плюс появился) платил своими и периодически через приложение просил дать КЛ (каждый раз получал моментальный отлуп). Месяц назад вывел накопленный КБ и все свои деньги, и положил карту на полку.


Ого, тут нічого не читав, просто купував евро онлайн, вирішив попросити 5000 грн
ліміта. Чекав відмову, а вони бац і налили 15 000. Шо воно таке?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:22

Re: Банк Глобус

Перечитав тему. Дуже цінна інформація від пана mustbe по безкомісійному отриманню готівкої валюти, що була придбана по валютообміну на картку Глобус+. А саме, що треба спочатку оформити рахунок "Онлайн для виплат" і при оформлені депозиту треба вказувати виплату саме на рахунок "Онлайн для виплат", а не на картку.
viewtopic.php?p=5694075#p5694075
viewtopic.php?p=5694671#p5694671

Підкажіть, як цьому банку з видачею готівкого долару депозитчикам? Видають більш-менш нормальні купюри? Може є якісь особливі нюанси при замовленні готівки?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:08

  Sinica написав:Перечитав тему. Дуже цінна інформація від пана mustbe по безкомісійному отриманню готівкої валюти, що була придбана по валютообміну на картку Глобус+. А саме, що треба спочатку оформити рахунок "Онлайн для виплат" і при оформлені депозиту треба вказувати виплату саме на рахунок "Онлайн для виплат", а не на картку.
viewtopic.php?p=5694075#p5694075
viewtopic.php?p=5694671#p5694671

Підкажіть, як цьому банку з видачею готівкого долару депозитчикам? Видають більш-менш нормальні купюри? Може є якісь особливі нюанси при замовленні готівки?


Стежка давно відома. Долар віддають без замовлення, 100% білий, якість в основному норм але буває і такий, що навіть тумба привата не взяла, повернув назад.
Вирішив з ними по ойро працювати.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 18:17

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