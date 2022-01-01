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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15
Re: Банк Глобус
Сегодня Жлобус налил лимит. До этого полтора-два года (с момента, когда Г-плюс появился) платил своими и периодически через приложение просил дать КЛ (каждый раз получал моментальный отлуп). Месяц назад вывел накопленный КБ и все свои деньги, и положил карту на полку.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:22
Сьогодні теж отримав ліміт. Не просив, карткою не користувався, але був депозит протягом приблизно року. Два місяці тому пройшов ідентифікацію у відділенні.
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:17
Кстати, да. Тоже говорили, что вроде бы решение о лимите положительное, а на вопрос когда нальют, отвечали ждите. И самое смешное, что на очередной звонок в кц сказали, что мне отказ, и в этот же день прилетел пуш о лимите.
Додано: Пон 15 лип, 2024 02:43
Re: Банк Глобус
Додано: Пон 15 лип, 2024 04:49
Додано: Суб 20 лип, 2024 09:44
Ого, тут нічого не читав, просто купував евро онлайн, вирішив попросити 5000 грн
ліміта. Чекав відмову, а вони бац і налили 15 000. Шо воно таке?
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:22
Re: Банк Глобус
Перечитав тему. Дуже цінна інформація від пана mustbe по безкомісійному отриманню готівкої валюти, що була придбана по валютообміну на картку Глобус+. А саме, що треба спочатку оформити рахунок "Онлайн для виплат" і при оформлені депозиту треба вказувати виплату саме на рахунок "Онлайн для виплат", а не на картку.
viewtopic.php?p=5694075#p5694075
viewtopic.php?p=5694671#p5694671
Підкажіть, як цьому банку з видачею готівкого долару депозитчикам? Видають більш-менш нормальні купюри? Може є якісь особливі нюанси при замовленні готівки?
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:08
Стежка давно відома. Долар віддають без замовлення, 100% білий, якість в основному норм але буває і такий, що навіть тумба привата не взяла, повернув назад.
Вирішив з ними по ойро працювати.
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:17
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