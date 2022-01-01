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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39

Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
Feh14
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:21

  Feh14 написав:вопросы задавали
чим цікавились?
Що для їх рішення щодо КЛ має значення?
Arbitr
 
Повідомлень: 294
З нами з: 07.11.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 22:08

  Arbitr написав:чим цікавились?
Що для їх рішення щодо КЛ має значення?

Адресу, дату народження перепитали.
Потім на що потрібен ліміт і чи працюю і де, і чи достатньо зп на життя. Суми зп не спитали)

Що характерно, відповів що працюю неофіційно, на це сказали що неважливо.
Якесь дивне опитування. Кілька років категорично не давали ліміт, а зараз, доречі, насипали у 2,5 раза більше чим просив, і ще суму що закінчується на 500. Чудасія.
Feh14
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 131132133134
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