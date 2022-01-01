Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39
Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:21
Додано: Нед 28 лип, 2024 22:08
Адресу, дату народження перепитали.
Потім на що потрібен ліміт і чи працюю і де, і чи достатньо зп на життя. Суми зп не спитали)
Що характерно, відповів що працюю неофіційно, на це сказали що неважливо.
Якесь дивне опитування. Кілька років категорично не давали ліміт, а зараз, доречі, насипали у 2,5 раза більше чим просив, і ще суму що закінчується на 500. Чудасія.
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