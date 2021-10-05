Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39
Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:21
Додано: Нед 28 лип, 2024 22:08
Адресу, дату народження перепитали.
Потім на що потрібен ліміт і чи працюю і де, і чи достатньо зп на життя. Суми зп не спитали)
Що характерно, відповів що працюю неофіційно, на це сказали що неважливо.
Якесь дивне опитування. Кілька років категорично не давали ліміт, а зараз, доречі, насипали у 2,5 раза більше чим просив, і ще суму що закінчується на 500. Чудасія.
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:27
Почали давати ліміт
Так, це не учбова тривога Дали ліміт на GlobusPlus. Користуюсь трохи більше року, раніше (десь з півроку тому) декілька разів просив ліміт через додаток безрезультатно. Але зараз подав знов запит через додаток, написали "чекайте пуш", зробили-таки запит кредитної історії і надали ліміт, навіть не телефонували. Виглядає, ніби вони нарешті полагодили запит ліміту через додаток, бо раніше одразу йшов отлуп (без запиту кредитної історії). Що потенційно ще могло вплинути:
1) у березні пройшов актуалізацію на відділенні (відкривався через Дію)
2) у травні відкрив символічне 3-місячне депо на 1к грн
3) рейтинг в УБКІ був високий й у попередні рази, й зараз, але число зараз трохи вище (більше 500).
Додано: Пон 29 лип, 2024 21:33
Читаю все більше і більше негативних відгуків про блокування рахунків, думаю, банк, вже заслуговує на отримання медалі #жовтелайно.
Додано: Пон 29 лип, 2024 21:37
Не хочу нічого казати - думаю почали чистку клієнтів які заводили кошти і робили наприклад валютообмін неодноразово,чи навпаки менше встановленого особисто ліміту зробили надходження. Так що боротьба за білу зп і тільки оподатковані надходження лише починається
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