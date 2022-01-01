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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39

Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.
Feh14
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:21

  Feh14 написав:вопросы задавали
чим цікавились?
Що для їх рішення щодо КЛ має значення?
Arbitr
 
Повідомлень: 294
З нами з: 07.11.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 22:08

  Arbitr написав:чим цікавились?
Що для їх рішення щодо КЛ має значення?

Адресу, дату народження перепитали.
Потім на що потрібен ліміт і чи працюю і де, і чи достатньо зп на життя. Суми зп не спитали)

Що характерно, відповів що працюю неофіційно, на це сказали що неважливо.
Якесь дивне опитування. Кілька років категорично не давали ліміт, а зараз, доречі, насипали у 2,5 раза більше чим просив, і ще суму що закінчується на 500. Чудасія.
Feh14
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:27

Почали давати ліміт

  Feh14 написав:Чудо, Глобус впервые за пару лет насыпал лимит. Правда перезвонили, вопросы задавали, и дали не круглую сумму а на 500.
Но и так норм, по крайней мере кешбеки на кредитные тут хорошие.


Так, це не учбова тривога 8) Дали ліміт на GlobusPlus. Користуюсь трохи більше року, раніше (десь з півроку тому) декілька разів просив ліміт через додаток безрезультатно. Але зараз подав знов запит через додаток, написали "чекайте пуш", зробили-таки запит кредитної історії і надали ліміт, навіть не телефонували. Виглядає, ніби вони нарешті полагодили запит ліміту через додаток, бо раніше одразу йшов отлуп (без запиту кредитної історії). Що потенційно ще могло вплинути:
1) у березні пройшов актуалізацію на відділенні (відкривався через Дію)
2) у травні відкрив символічне 3-місячне депо на 1к грн
3) рейтинг в УБКІ був високий й у попередні рази, й зараз, але число зараз трохи вище (більше 500).
wildlynx
 
Повідомлень: 203
З нами з: 14.04.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:33

Читаю все більше і більше негативних відгуків про блокування рахунків, думаю, банк, вже заслуговує на отримання медалі #жовтелайно.
melkh
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Повідомлень: 981
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:37

  melkh написав:Читаю все більше і більше негативних відгуків про блокування рахунків, думаю, банк, вже заслуговує на отримання медалі #жовтелайно.

Не хочу нічого казати - думаю почали чистку клієнтів які заводили кошти і робили наприклад валютообмін неодноразово,чи навпаки менше встановленого особисто ліміту зробили надходження. Так що боротьба за білу зп і тільки оподатковані надходження лише починається
sens
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З нами з: 12.09.13
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Подякували: 936 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:04

обновление данных

Притаранили сегодня новое обновление 1.72, можно через дию дистнционно обновить свои данные, онлайн счет - разблокировали, но карта так и не работает, гарячка в отключке, жду решения.
melkh
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Повідомлень: 981
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 131132133134
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