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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39

Re: Банк Глобус

Отримав "Погашення недозволеного овердрафту" за використання перерахованого кешбеку в той же день, бо "він не встиг повноцінно зарахуватися"..
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:25

Re: Банк Глобус

Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
archvile
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Повідомлень: 81
З нами з: 08.06.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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