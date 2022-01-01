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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39
Отримав "Погашення недозволеного овердрафту" за використання перерахованого кешбеку в той же день, бо "він не встиг повноцінно зарахуватися"..
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:25
Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
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