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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39

Re: Банк Глобус

Отримав "Погашення недозволеного овердрафту" за використання перерахованого кешбеку в той же день, бо "він не встиг повноцінно зарахуватися"..
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:25

Re: Банк Глобус

Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
archvile
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:32

Re: Банк Глобус

archvile написав:Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
В мене тільки смс , відмінити не можна.

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lamal
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:56

  archvile написав:Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?

як підключили пуш про операції? в мене тільки смс
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:51

Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:45

Re: Банк Глобус

slktym007 написав:Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
Вони наче через ойро перераховують...
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:53

  klug написав:Amethyst
Що значить не слухати Імпринтера.
де саме шукати його скрижалі? в реаліях діалектики 2024 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:57

  flysoulfly написав:
  klug написав:Amethyst
Що значить не слухати Імпринтера.
де саме шукати його скрижалі? в реаліях діалектики 2024 ?
...ну як довоєнні зауваження по моїм опусам) )
Amethyst
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