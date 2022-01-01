|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39
Отримав "Погашення недозволеного овердрафту" за використання перерахованого кешбеку в той же день, бо "він не встиг повноцінно зарахуватися"..
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2024 16:25
Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
-
archvile
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 08.06.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:32
archvile написав:Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
В мене тільки смс , відмінити не можна.
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:56
archvile написав:
Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
як підключили пуш про операції? в мене тільки смс
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 674
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:51
Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:45
slktym007 написав:Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
Вони наче через ойро перераховують...
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:53
klug написав:Amethyst
Що значить не слухати Імпринтера.
де саме шукати його скрижалі? в реаліях діалектики 2024 ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5246
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1684 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:57
flysoulfly написав: klug написав:Amethyst
Що значить не слухати Імпринтера.
де саме шукати його скрижалі? в реаліях діалектики 2024 ?
...ну як довоєнні зауваження по моїм опусам) )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:28
slktym007 написав:
Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
глобус всегда при покупке с оплатой в валюте отличной от валюты карты холдит сумму процентов на 5-10 больше чем надо. После того как сумма проведется по счету все устаканится и курс будет норм
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1830
|1007929
|
|
|1120
|577940
|
|
|1873
|1038595
|
|