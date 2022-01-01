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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:39
Re: Банк Глобус
Отримав "Погашення недозволеного овердрафту" за використання перерахованого кешбеку в той же день, бо "він не встиг повноцінно зарахуватися"..
Додано: Пон 12 сер, 2024 16:25
Re: Банк Глобус
Доброго дня! Зараз при розрахунку карткою проходить і push-повідомлення, і СМС. Не знайшов в застосунку налаштування, щоб залишити тільки push. Чи у всіх так?
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:32
Re: Банк Глобус
В мене тільки смс , відмінити не можна.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 21:56
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:51
Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:45
Re: Банк Глобус
Вони наче через ойро перераховують...
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:53
Додано: Вів 20 сер, 2024 11:57
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:28
глобус всегда при покупке с оплатой в валюте отличной от валюты карты холдит сумму процентов на 5-10 больше чем надо. После того как сумма проведется по счету все устаканится и курс будет норм
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23
У вас не складывается впечатление, что в последнее время Жлобус стал всё больше и больше борзеть? Он что, блатной какой-то, и ему всё можно?
Например, сегодня не отправили оформленный в восемь вечера перевод по реквизитам. Из другого банка можно в 23:20 отправить, и через 15 минут перевод будет у адресата.
Вчера идиоты завернули перевод в ICU. При переводе потребовали договор о сотрудничестве. Отправил им эту Довідку про приєднання до Генерального договору с подписями, фамилиями, печатями. Отвечают, мол, недостаточно и начинают такую пургу нести: пришлите скриншот приложения, пришлите скриншот страницы,где указана цена облигации. А потом вообще начали требовать прислать им выставленный мне счёт от ICU на оплату облигаций. Не знаю, есть ли такое вообще где-нибудь. Но все доводы, что ICU никакие счета не выставляет, Глобусу по барабану.
В общем, Глобус перевод заблокировал, а между тем в ICU распродали все нужные мне облигации.
Как этих глобусных идиотов наказать? Выбить компенсацию, например.
Что интересно, у Жлобуса выборочный подход: для одного клиента достаточно Довідку про приєднання прислать, а другому - вынос мозга с идиотскими невыполнимыми требованиями.
А сейчас вообще была вишенка на торте. Спрашиваю у консультанта, мол, какого черта перевод не отправили. Отвечают: "Закон України про платіжні системи та перекази п.8.4 говорить про те, що Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."
Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году, а эта дурочка, которая мнит себя консультантом, лепит такое! Более тупой горячей линии, как у Глобуса, я ещё не встречал. И это не только про сегодняшнюю. Они все там такие.
Глобус застрял где-то в каменном веке. Если вам повезло ещё не связаться с этим недоразумением, лучше и не связывайтесь. Если раньше там было более-менее ничего, то сейчас вынесут мозг, сожрут все нервы и ещё влетите на деньги, ибо Жлобус не особо стремится исполнять договорные обязательства.
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