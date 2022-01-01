Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23

У вас не складывается впечатление, что в последнее время Жлобус стал всё больше и больше борзеть? Он что, блатной какой-то, и ему всё можно?



Например, сегодня не отправили оформленный в восемь вечера перевод по реквизитам. Из другого банка можно в 23:20 отправить, и через 15 минут перевод будет у адресата.



Вчера идиоты завернули перевод в ICU. При переводе потребовали договор о сотрудничестве. Отправил им эту Довідку про приєднання до Генерального договору с подписями, фамилиями, печатями. Отвечают, мол, недостаточно и начинают такую пургу нести: пришлите скриншот приложения, пришлите скриншот страницы,где указана цена облигации. А потом вообще начали требовать прислать им выставленный мне счёт от ICU на оплату облигаций. Не знаю, есть ли такое вообще где-нибудь. Но все доводы, что ICU никакие счета не выставляет, Глобусу по барабану.

В общем, Глобус перевод заблокировал, а между тем в ICU распродали все нужные мне облигации.

Как этих глобусных идиотов наказать? Выбить компенсацию, например.

Что интересно, у Жлобуса выборочный подход: для одного клиента достаточно Довідку про приєднання прислать, а другому - вынос мозга с идиотскими невыполнимыми требованиями.



А сейчас вообще была вишенка на торте. Спрашиваю у консультанта, мол, какого черта перевод не отправили. Отвечают: "Закон України про платіжні системи та перекази п.8.4 говорить про те, що Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."



Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году, а эта дурочка, которая мнит себя консультантом, лепит такое! Более тупой горячей линии, как у Глобуса, я ещё не встречал. И это не только про сегодняшнюю. Они все там такие.



Глобус застрял где-то в каменном веке. Если вам повезло ещё не связаться с этим недоразумением, лучше и не связывайтесь. Если раньше там было более-менее ничего, то сейчас вынесут мозг, сожрут все нервы и ещё влетите на деньги, ибо Жлобус не особо стремится исполнять договорные обязательства.