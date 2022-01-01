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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:34
candidat написав:
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."
Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022
году
??
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flysoulfly
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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