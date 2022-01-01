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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:34

  candidat написав:
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."

Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??
flysoulfly
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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  #<1 ... 133134135136
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