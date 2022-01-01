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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:34
Додано: Сер 21 сер, 2024 03:55
Тут, правда, несколько непонятно.
Сначала написано: Втрата чинності від 01.08.2022, підстава - 1591-ІХ.
А дальше в самом законе указано: Закон втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021.
Так что, может, даже не 2022-м, а в 2021-м.
А относительно самого вопроса о сроках выполнения перевода ст.1068 п.3 Цивільного кодексу гласит:
3. Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:39
Про 100 тис грн теж не варто забувати (!)
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:44
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