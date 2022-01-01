candidat написав: Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."
Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text Тут, правда, несколько непонятно. Сначала написано: Втрата чинності від 01.08.2022, підстава - 1591-ІХ. А дальше в самом законе указано: Закон втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021. Так что, может, даже не 2022-м, а в 2021-м.
А относительно самого вопроса о сроках выполнения перевода ст.1068 п.3 Цивільного кодексу гласит: 3. Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
candidat написав: Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."
Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text Тут, правда, несколько непонятно. Сначала написано: Втрата чинності від 01.08.2022, підстава - 1591-ІХ. А дальше в самом законе указано: Закон втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021. Так что, может, даже не 2022-м, а в 2021-м.
А относительно самого вопроса о сроках выполнения перевода ст.1068 п.3 Цивільного кодексу гласит: 3. Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
Глобус окончательно достал, подумываю написать обращение в НБУ на его художества. Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?
candidat написав:Глобус окончательно достал, подумываю написать обращение в НБУ на его художества. Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?
Рассматриваются конкретные нарушения конкретного банка.
candidat написав:Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?
НБУ же не будет банкротить или штрафовать все банки сразу. Тогда страна без банков останется. Есессно, каждый случай в каждом банке отдельно. Ответ НБУ, что перевод в пределах трёх рабочих дней чего-то нарушает, я бы с интересом почитал.